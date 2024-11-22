Как спорт влияет на качество памяти

Физические нагрузки положительно отражаются на здоровье мозга, в частности памяти. Как улучшить когнитивные способности, рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Сергей Бычков в программе "Доктор 24".

Только польза

По словам Сергея Бычкова, существуют три основные теории влияния физических нагрузок на работу головного мозга. Первая связана с кровоснабжением, которое улучшается во время тренировок из-за учащения сердечных сокращений. Это активизирует метаболизм и помогает утилизировать отходы.

Также во время физических нагрузок в мозге синтезируются эндотелиальные белки, которые участвуют в образовании новых сосудов и улучшают кровоснабжение.

Кроме того, спорт активизирует образование клеток мозга благодаря нейротрофическому фактору. Он улучшает передачу импульсов, что повышает когнитивные функции и настроение.

При активных нагрузках синтезируются и нейромедиаторы: серотонин, адреналин, норадреналин и дофамин. Работа гормонов благоприятно отражается на эмоциональном и физическом состоянии организма.

Как улучшить память

Существует несколько типов памяти: ассоциативная, кратковременная, долговременная и эмоциональная. Они улучшаются с помощью спорта, во время которого образуются нейроны. Например, можно изучить блок информации, а затем потренироваться – так знания усвоятся лучше.

Для положительного эффекта рекомендовано тренироваться около 150 минут в неделю при среднем темпе или заменить их на 75 минут интенсивных нагрузок, подытожил Бычков.