Разработана вакцина,  которая доставляется через укус комара

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины сделали необычное открытие: они показали, что комаров можно использовать для распространения вакцин через укусы. В ходе испытаний на людях такая вакцинация через комаров показала эффективность около 90%. Это новый подход, позволяющий рассматривать комаров не как грозных переносчиков болезней, а как природные системы доставки вакцин, сообщает служба новостей Nature. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

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Ученым не понадобилось изменять самих комаров. Вместо этого они обратили внимание на паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию. Этот паразит присоединяется к слюнным железам самок комаров Anopheles и попадает в кровоток при укусе.

Заражение малярией остается серьезной проблемой, ежегодно она уносит сотни тысяч жизней. Чтобы изменить ситуацию, ученые изменили генетический код P. falciparum, чтобы тот перестал развиваться в организме человека на определенной стадии. Модифицированные паразиты останавливается в развитии через шесть дней после заражения, что вызывает иммунный ответ, подготавливающий организм к борьбе с малярией при повторном заражении.

Для испытания нового метода добровольцами стали 43 человека. Результаты показали, что 89% участников, получивших модифицированный плазмодий, избежали заражения при последующих укусах обычных малярийных комаров.

Исследователи пока не планируют массово выпускать таких комаров, но метод открывает новые возможности в борьбе с малярией. Однако, пока процесс остается трудоемким и дорогим, так как требует выращивания паразитов в лабораторных условиях. Возможно, со временем этот подход поможет создать устойчивую вакцинацию против малярии в эндемичных регионах.