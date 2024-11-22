Ученые нашли новый подход к ранней диагностике рака у женщин

Исследователи Самарского университета нашли новый подход к ранней диагностике рака эндометрия (обновляемого слизистого слоя тела матки) у женщин. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 22 ноября.

Сейчас первичная диагностика проводится с помощью МРТ органов малого таза или гистероскопии. При выявлении патологий затем необходимо сделать несколько биопсий. Учёные предложили использовать способ, не требующий вмешательства в ткани организма.

«Мы разработали подход к анализу плазмы крови с помощью поверхностно-усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния (SERS) для дифференциальной диагностики рака эндометрия. В других областях диагностики этот метод зарекомендовал себя как высокочувствительный в выявлении молекулярных различий, присущих патологическим состояниям тканей», — пояснил один из авторов разработки, доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Дмитрий Артемьев.

В диагностике специфичность и чувствительность — ключевые моменты точности диагностики. Первое — это показатель способности исследования правильно определять здоровых людей. Второе показывает, в каком проценте случаев с помощью исследования можно обнаружить недуг, если он действительно есть. В своём исследовании учёные провели оценку обоих параметров.

«Точность диагностики для групп здоровых пациенток, пациенток с доброкачественными изменениями и группы с онкологическим заболеванием составила 81%. Отдельно стоит отметить, что точность определения именно злокачественного заболевания при сравнении результатов анализа второй и третьей группы (полип и гиперплазия) составила 91%», — рассказал Артемьев.

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