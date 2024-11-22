Эффективный метод лечения лимфомы представили в России

Медики Сеченовского университета разработали инновационный метод лечения диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы, основанный на генетическом анализе опухоли. Это позволило им идентифицировать подтипы заболевания и предложить персонализированную терапию для пациентов.

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Новый подход увеличил эффективность лечения в три раза по сравнению с традиционными методами, которые помогают лишь одной трети больных. Метод уже был испытан на 30 пациентах с данным диагнозом.

Профессор кафедры гематологии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского и заведующая отделением гематологии и химиотерапии ГКБ № 52 Елена Барях поделилась первыми результатами испытаний, передает Aif.ru.

Она отметила, что в группе из 30 пациентов большинство находились на генерализованных стадиях заболевания, когда опухоль распространилась за пределы одного очага. Специалисты не проводили специальный отбор по возрасту. На данный момент лечение завершили 21 пациент, и уровень общего ответа составляет 95–100 процентов. У девяти пациентов лечение продолжается, и у восьми из них уже отмечен полный ответ.

Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (ДБКЛ) — это злокачественное заболевание, характеризующееся неконтролируемым делением опухолевых клеток в лимфоузлах. Она является одной из самых агрессивных и распространенных форм среди неходжкинских лимфом, с разнообразными прогрессирующими клиническими проявлениями. Средний возраст пациентов с этим диагнозом составляет около 60 лет.

Новый подход открывает возможности для значительного улучшения показателей выживаемости и качества жизни пациентов, страдающих от этого сложного заболевания.

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