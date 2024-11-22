Ученые из Самары предложили новый метод диагностики рака

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разработали новый метод ранней диагностики рака эндометрия, позволяющий с высокой точностью выявлять биомаркеры заболевания. По результатам исследования, опубликованным в Journal of Biomedical Photonics & Engineering, новый подход показал эффективность в 81% случаев, а точность выявления злокачественных опухолей достигла 91%.

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Рак эндометрия — одна из самых распространенных форм гинекологического онкологического заболевания.

Традиционные методы диагностики, такие как МРТ и гистероскопия, требуют последующего взятия биопсии для подтверждения диагноза. Ученые Самарского университета совместно с коллегами из других научных центров предложили альтернативный неинвазивный метод — анализ плазмы крови с использованием поверхностно-усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния (SERS). Этот способ позволяет с высокой чувствительностью определять молекулярные изменения, характерные для патологий.

По словам доцента Дмитрия Артемьева, чувствительность и специфичность являются ключевыми критериями точности диагностических исследований. Новый метод показал значительные успехи в дифференциации здоровых пациенток, женщин с доброкачественными изменениями и пациенток с онкологическими заболеваниями.