Регулярное употребление орехов после 70 лет продлевает жизнь

Новая работа, проведенная Университетом Монаша, показывает, что ежедневное употребление орехов после 70 лет может значительно снизить риск деменции, инвалидности и преждевременной смерти.

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Исследователи проанализировали данные почти 10 000 австралийцев в возрасте 70 лет и старше. Участники, которые сообщили, что едят горсть орехов один или два раза в день, на 23% реже сталкивались с такими событиями, как деменция, физическая немощь или смертность по всем причинам.

Анализ подчеркивает пользу включения в рацион любых видов орехов, так как ни один конкретный сорт не был признан лучшим. Типичная «горсть» равна 30 граммам, что примерно равно 25 миндалям, 10 грецким орехам или 40 арахисам.

Орехи богаты такими питательными веществами, как омега-3 и омега-6 жирные кислоты, магний и белки, что способствует улучшению сердечно-сосудистого здоровья, снижению риска развития рака и улучшению когнитивных функций.

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