Завершена экспедиция по выявлению источников шистосомоза

Ученые-паразитологи Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) завершили совместную российско-гвинейскую экспедицию по определению источников заражения людей шистосомозом в Гвинее. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что проект поддержан грантами министерства.

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«‎В течение месяца группа ученых Института биологии южных морей и Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) проводила обследование 27 водоемов в префектурах Коя и Киндия, выявив в 4-х из них инфекцию. В местах обнаружения шистосом были отобраны как образцы зараженных моллюсков, так и пробы воды, которые в дальнейшем будут исследоваться на наличие специфичной ДНК паразита уже в Севастополе. Молекулярно-генетический анализ будет проведен в стенах ФИЦ ИнБЮМ на базе ЦКП "Филогеномика и транскриптомика"»‎, — отметили в пресс-службе.

Шистосомоз человека - тропическое заболевание, вызываемое трематодами (паразитическими плоскими червями) из рода Schistosoma, обитающими, в частности, на территории Гвинейской Республики. ВОЗ и Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают шистосомоз одним из наиболее тяжелых тропических заболеваний. В мире им инфицировано примерно 240 млн человек, около 90% случаев приходится на Африку.

Как сообщила начальник экспедиции, руководитель отдела экологической паразитологии ФИЦ ИнБЮМ Евгения Дмитриева, существующие программы контроля, сосредоточенные на зараженности населения, недостаточны. Промежуточная стадия инфекционного цикла остается практически неконтролируемой.

«‎Промежуточная стадия зависит от спороцист (поколение трематод, размножающееся бесполым путем), которые создают новых церкарий - личинок, которые выходят в водную среду и заражают людей. Это означает, что даже если предотвратить попадание в воду новых яиц, это лишь остановит заражение новых улиток, но не остановит уже зараженных моллюсков от производства других церкарий. Это создает новую угрозу заражения уже вылеченных людей и запускает весь цикл снова»‎, — рассказала Дмитриева.

Также, кроме моллюсков, носителями возбудителей шистосомоза могут служить и млекопитающие, в том числе собаки, приматы, жвачные животные, грызуны, свиньи. По мнению ученых, борьба с заболеванием требует более сложных решений и методов.