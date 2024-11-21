Медики разработали уникальную операцию по лечению предстательной железы

Специалисты медицинского центра клинической больницы святителя Луки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали уникальные методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы.

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«Раньше пораженный орган полностью удаляли, а сейчас стараются только ту часть, на которой образовалась злокачественная опухоль, — рассказал заведующий онкологическим отделением Центра высоких медицинских технологий клиники Алексей Еременко. — До недавнего времени операции на простате подразумевали и удаление семенного комплекса. Естественно, ни о какой половой функции речи после этого не шло. Но теперь мы ее сохраняем. Все лапароскопические операции при онкологии стремимся выполнять при помощи роботизированных технологий».

По словам заведующего отделением урологии, андрологии и урогинекологии Артема Симоновича, клиника оснащена передовой техникой. В распоряжении врачей 3D-лапароскопические стойки, роботизированная система соло-ассистент, три лазера, которые одни из самых современных в России и мире.

Современные технологии медики применяют и в операциях при мочекаменной болезни. Это так называемый перкутанный доступ с использованием гибких инструментов, дробление камней с применением двух лазеров одновременно и т.д.

«Время реабилитации пациента значительно сокращается».

Если год назад здесь выполняли около трех-четырех урологических операций, то сегодня от шести до пятнадцати ежедневно.