Крымские медики разработали уникальную операцию по лечению предстательной железы
Специалисты медицинского центра клинической больницы святителя Луки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали уникальные методы хирургического лечения при заболеваниях предстательной железы.
«Раньше пораженный орган полностью удаляли, а сейчас стараются только ту часть, на которой образовалась злокачественная опухоль, — рассказал заведующий онкологическим отделением Центра высоких медицинских технологий клиники Алексей Еременко. — До недавнего времени операции на простате подразумевали и удаление семенного комплекса. Естественно, ни о какой половой функции речи после этого не шло. Но теперь мы ее сохраняем. Все лапароскопические операции при онкологии стремимся выполнять при помощи роботизированных технологий».
По словам заведующего отделением урологии, андрологии и урогинекологии Артема Симоновича, клиника оснащена передовой техникой. В распоряжении врачей 3D-лапароскопические стойки, роботизированная система соло-ассистент, три лазера, которые одни из самых современных в России и мире.
Современные технологии медики применяют и в операциях при мочекаменной болезни. Это так называемый перкутанный доступ с использованием гибких инструментов, дробление камней с применением двух лазеров одновременно и т.д.
«Время реабилитации пациента значительно сокращается».
Если год назад здесь выполняли около трех-четырех урологических операций, то сегодня от шести до пятнадцати ежедневно.