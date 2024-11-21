Назван эффективный метод облегчения боли в спине и ногах

Ученые из Медицинского центра Эразма в Роттердаме (Нидерланды) установили, что стимуляция спинного мозга с помощью импланта облегчает боль в ногах и спине эффективнее, чем обезболивающие препараты. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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К такому выводу ученые пришли в результате анализа 13 ранее опубликованных исследований, в которых принял участие 1561 пациент. В число испытуемых вошли лица с хронической болью в спине и/или ногах, а также здоровые добровольцы и люди с болезненной диабетической периферической нейропатией. Это распространенное хроническое осложнение сахарного диабета, при котором боль возникает из-за повреждения кровеносных сосудов.

Несколько исследований показали, что при стимуляции спинного мозга с помощью имплантируемого устройства (SPINAL CORD STIMULATION – SCS) вероятность облегчения боли спине была как минимум на 50% выше, чем при стандартной терапии медикаментами. Также выяснилось, что воздействие на спинной мозг приводило к статистически значимому снижению интенсивности боли в икроножных мышцах.

SCS имплантируется (хирургически устанавливается) под кожу брюшной полости (живота) или верхней зоны ягодиц и верхней части позвоночника. Устройство посылает к нервам вокруг позвоночника электрические сигналы, которые не дают нервам чувствовать боль.

Ученые отметили, что в некоторых случаях положительные результаты после использования SCS сохранялись в течение шести месяцев после лечения. По мнению исследователей, результаты их работы важны для принятия клинических решений.