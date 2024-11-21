Эффект йо-йо: почему легко снова набрать вес после похудения

Люди, которые борются с лишним весом, знают: после длительных усилий и успешного похудения самая сложная задача - удержать новый вес. Часто килограммы возвращаются сами собой, несмотря на все старания. Это хорошо известный всем эндокринологам и диетологам "откат" (на западе его часто называют "эффект йо-йо"). Международная группа исследователей выяснила, почему это происходит, результаты работы опубликованы в The Nature.

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Ученые выяснили, что организм сохраняет "память" об ожирении (лишнем весе) на клеточном уровне. При избыточном весе в клетках жировой ткани происходят стойкие молекулярные изменения, которые сохраняются даже после похудения. Их наличие воздействует на метаболизм таким образом, что организм вне зависимости от нашей воли "стремится" снова набрать лишний вес, причем часто - даже больше, чем он был до похудения. причем это касается людей, которые прибегали к разным способам похудения: диетам, медикаментозной терапии, бариатрическим операциям.

Исследователи попытались понять природу этого механизма, экспериментируя с мышами. Грызунов сначала сильно откормили, а потом посадили на диету. Даже после того, как подопытные вернулись к изначальному весу, выявленное у них ранее увеличение числа макрофагов сохранилось. И когда период диеты прекращался, животные гораздо быстрее набирали вес по сравнению с контрольной группой.

«‎Возможно, со временем клеточная "память" об ожирении исчезнет, но пока это неизвестно", — комментирует результаты исследования врач-эндокринолог Клиники МГУ Зухра Павлова. — Это говорит о важности профилактики ожирения и медицинского сопровождения людей, которые борются с избыточным весом. С поддержкой грамотного специалиста гораздо проще не наделать ошибок при похудении».

Стандартные рекомендации пациентам: избегать жестких диет и быстрого похудения. Избавляться от лишнего веса нужно медленно - тогда легче удержать новый вес.