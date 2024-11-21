Ученые нашли новое свойство «Оземпика»

Ученые из Ноттингемского университета установили, что препараты для снижения уровня сахара в крови и похудения, такие как Оземпик, помогают сократить потребление спиртного путем воздействия на центр удовольствия в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

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Команда ученых провела тщательный анализ существующих исследований, чтобы изучить влияние агонистов рецепторов ГПП-1 на употребление алкоголя, а также изменения в поведении, связанном с ним.

Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) представляют собой класс сахароснижающих препаратов, в последние годы завоевавших популярность. ГПП-1 – это пептид, синтезируемый в желудочно-кишечном тракте человека. Имитация его высвобождения с помощью лекарств стимулирует выработку инсулина, снижает всасывание глюкозы в желудочно-кишечном тракте, подавляет чувство голода и замедляет переваривание пищи.

В общей сложности ученые оценили результаты шести исследований, в которых приняли участие 88 190 человек. Из них 38 740 (43,9%) участников получали ГПП-1.

Оказалось, что этот тип лекарств от диабета может быть эффективен в снижении потребления алкоголя, потенциально воздействуя на центр удовольствия в мозге, особенно у людей с ИМТ выше 30. В одном из основных исследований препарат Эксенатид не оказал существенного влияния на снижение потребления алкоголя в целом за шесть месяцев, но у людей с ожирением наблюдались некоторые положительные результаты. Другое исследование показало, что люди, принимавшие препарат Дулаглутид, на 29% чаще сокращали потребление алкоголя, чем те, кто принимал плацебо.

Обсервационные исследования продемонстрировали меньшее количество проблем со здоровьем, связанных с алкоголем, у лиц, принимающих ГПП-1.

По словам ученых, препараты для снижения веса могут принести наибольшую пользу пациентам, страдающим как от избыточного веса, так и от алкогольной зависимости. Однако для расчета оптимальной дозировки и схемы использования нужны дополнительные исследования.