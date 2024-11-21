Профессор озвучил условия для сохранения ясности ума

Одиночество названо одной из причин преждевременного старения мозга и развития деменции. Профессор Леонид Чутко рассказал, как сохранить ясность ума, если одинок.

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Клетки мозга можно защитить от преждевременного старения. Для этого нужно расширить круг общения. Дело в том, что одиночество и изолированность названы причиной дегенерации клеток мозга, тревожности и чувства одиночества.

При этом, отметил профессор Леонид Чутко, речь идет не об общении в режиме онлайн через социальные сети, а о контакте с людьми в реальной жизни.

«Онлайн общение не восполняет дефицит живого взаимодействия. Мозг в разных вариантах воспринимает информацию иначе»,- объяснил профессор.

Выяснилось, что мозгу важно фиксировать эмоциональный отклик. В такие моменты развиваются и укрепляются нейронные связи, необходимые для правильной работы мозга.

Тем, кто не может расширить круг общения по тем или иным причинам, профессор рекомендовал заняться творчеством, начать изучать иностранные языки, осваивать новые знания. При этом важно, чтобы это происходило в кругу людей со схожими интересами, пишет «КП».

Напомним, психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз обратил внимание на то, что на начальном этапе развитии деменции у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей.

А по словам врача Елены Малышевой, есть несколько действенных методов, которые помогают сохранить ясность ума. Например, рассказала телеврач, это рисование.

При этом полезно прорисовывать мелкие детали. Это помогает работе нейронов, формируя новые связи.