Найдена связь между изжогой и болезнями сердца

Ученые из Китая обнаружили прямую связь между гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Internal Medicine (JTIM).

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При ГЭРБ происходит заброс кислотного содержимого желудка в пищевод, что может приводить к изжоге. В новой работе ученые выяснили, что это заболевание может быть напрямую связано с гипертонией и повышенным уровнем холестерина.

Авторы использовали метод менделевской рандомизации для поиска связи между генами, повышающими риск ГЭРБ, и генами, повышающими риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот подход позволяет установить причинно-следственные связи между заболеваниями: если они связаны на генетическом уровне, вероятно, они могут иметь общие механизмы.

Для анализа ученые использовали данные 600 тысяч человек, из которых 129 тысяч страдали от ГЭРБ, а также данные 200 тысяч человек с болезнями сердца.

Исследование показало, что генетическая склонность к ГЭРБ связана с гипертонией, повышенным уровнем «плохого» холестерина ЛПНП и пониженным уровнем «хорошего» холестерина ЛПВП. Это позволяет предположить, что ГЭРБ может повышать риск сердечных заболеваний, инфарктов и инсультов.