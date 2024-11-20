Российские ученые взломали защиту бактерий

Учёные из России отключили иммунную защиту бактерий, и получилось это, с их слов, случайно. Поможет ли открытие человеку лучше понимать свой иммунитет? И неужели вирусные заболевания нам теперь не страшны? Давайте разбираться.

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Сколтеховские учёные проводили исследование, в котором изучалось «торможение» иммунитета у бактерий, чтобы преодолевать их невосприимчивость к препаратам. Для этого они вводили плазмид — небольшие молекулы ДНК, которая способна самостоятельно размножаться: предполагалось, что таким образом иммунитет бактерий будет «заморожен». Однако результат превзошел все ожидания.

«‎Мы изучали белок, который должен был ингибировать иммунную систему бактерии EcoKI, но данные никак не сходились. Оказалось, что плазмида привлекала нуклеазу бактерии на свою ДНК. Это запускало программу, которая в норме нужна, чтобы защитить клетку от случайной атаки нуклеазы на собственную хромосому, но оказалось, что плазмидная ДНК настолько активно привлекает на себя этот белок, что это полностью отключает бактериальный иммунитет», —

Иммунитет у бактерий работает так: ДНК бактерий помечается специальными маркерами (чтобы иммунитет их распознал и не начал случайно атаковать), а то, что не помечено — уничтожается. Но если убрать этот маркер, начнётся охота за своими же клетками. Именно так и поступают плазмиды.

Особенность плазмидов в том, что они легко распространяются между клетками и проникают в геном, что позволяет очень просто «взламывать» защиту бактерий и уничтожать их.

Плазмида внутри клетки ДНК начинает активно размножаться и убирает защитную метку, затем посылает сигнал иммунитету бактерии, что вот эта клетка «чужая» и пора бы с ней разобраться. Защитный механизм срабатывает, но полностью отключает иммунитет бактерии: из-за активного привлечения внимания сигналами защитного механизма он перегружается и останавливается.

Правда ли, что мы сможем лучше понять механизмы иммунитета и победить вирусные болезни?

Внутренняя защита

В целом, открытие учёных из Сколково для медицины даёт не так много: сравнить защиту вредоносных клеток человека и бактерии не получится.

У человека нет такой системы маркировок ДНК — наша защита работает по другому: замечена чужеродная клетка или вышедшая из строя собственная — уничтожаем. Однако, открытие заставляет задуматься: как именно работает наш защитный механизм, есть ли у врожденного иммунитета человека свои «стоп-краны» и может ли это быть опасным для нас?

Если же получится найти у человека аналог защитного механизма бактерий, то медицина сможет справиться с аутоиммунными заболеваниями. Однако, следует быть осторожными: полное «отключение» иммунитета приведёт лишь к новым заболеваниям.

Борьба с заболеваниями

Впрочем, в лечении инфекционных заболеваний действительно наметился прорыв: вакцины от разных штаммов будут работать эффективнее. Вирус стал менее восприимчив к препарату? Это уже не такая большая беда — медики просто отключат иммунитет вредителя и всё.

«‎Понимание механизмов, регулирующих активность иммунных систем бактерий, может помочь разработать новые методы борьбы с бактериальными инфекциями, совершенствовать технологии доставки генов и редактирования генома, а также откроет перспективы для улучшения стабильности и эффективности плазмид, применяемых в биотехнологиях. Это важно для медицины, сельского хозяйства и промышленности. Кроме того, исследование позволит лучше понять процессы эволюции бактериальных популяций и распространения антибиотикорезистентных генов и штаммов», —

Но и тут есть существенное «но» : плазмиды хоть и устойчивы к антибиотикам, но не ко всем. Да, с их помощью будет проще доставлять лекарства в очаг поражения инфекцией, останавливать её развитие и излечивать болезнь, но и шанс того, что сам препарат уничтожит своего транспортёра и «выключателя иммунитета», велик.

Значит всё это бесполезно?

На самом деле нет: исследование учёных из Сколтеха позволит усовершенствовать уже существующие наработки.

К примеру, учёные из Огайо разрабатывали лекарство для борьбы с вредными клетками организма, которые замедляли работу иммунитета и усложняли борьбу с раком. Для этого американские исследователи нашли ингибиторы Brd4, которые позволяют избавиться от иммуносупрессорных клеток (они являются «тормозом» иммунной системы и мешают иммуностимулирующим препаратам работать). Разработка же российских учёных (и её дальнейшее развитие) гипотетически позволит обойтись без этих ингибиторов.

Изучение иммунитета человека приводит к неутешительному выводу, что наш организм может оказаться сам себе злым Буратино: вот и приходится использовать различные ингибиторы для его успокоения. А также не стоит забывать про трансплантацию органов: частичное отключение иммунитета поможет прижиться новым органам в организме человека.

А если модифицировать ДНК таких «безиммуных» бактерий, то они смогут вырабатывать гормоны или другие вещества и стимулировать организм на выполнение определенных команд. И возможно не только провоцировать на уничтожение. Вдруг ещё что-то?

А теперь к выводу

Как бы нам не казалось, что все эти ежедневные прорывы учёных бесполезны, на самом деле это не так. Тяжело побороть какую-то болезнь, когда с каждым разом вредоносные бактерии развиваются, а и-за сбоев иммунной системы ещё сложнее подобрать лечение.

Поэтому дотошное изучение всего и вся позволит нам избежать негативных последствий после лечения тяжёлых заболеваний: например, после химиотерапии от онкологии или после лечения от таких всемирных напастей, как коронавирус или омикрон. Благодаря медикам и ученым наши шансы на здоровую и безопасную жизнь значительно возрастают. Это ли не здорово?