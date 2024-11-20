Врач рассказал про терапию будущего для лечения ХОБЛ

В будущем врачи смогут лечить хроническую обструктивную болезнь легких, воздействуя на ионные каналы дыхательных путей, об этом «Газете.Ru» рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев.

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«Сейчас ученые задумались над тем, чтобы создать препараты, которые влияют на ионные каналы, расположенные на эпителии дыхательных путей (функция ионных каналов заключается в обеспечении разности электрических потенциалов между наружной и внутренней сторонами мембраны клеток). Эта терапия сегодня используется при таком тяжелом генетическом заболевании, как муковисцидоз. Сейчас появилась идея применять эти же препараты и при ХОБЛ. Это многообещающая концепция, но пока даже "хозяина" этой идеи нет, как и препарата. Идет работа ученых», — рассказал Авдеев.

По его словам, ионные каналы отвечают за продукцию и регуляцию секрета в легких. Поэтому воздействие на них очень важно для терапии такой болезни, как ХОБЛ.

Подробнее о том, какие новые методы диагностики и лечения ХОБЛ есть, какие разрабатываются, как при ХОБЛ помогают виброжилеты и почему россиянам надо запретить курить — в интервью Авдеева «Газете.Ru».