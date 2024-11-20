Физическая активность делает мозг более продуктивным

Исследователи финского Университета Ювяскюля изучили связь между спортивной активностью и рабочей памятью, сравнив показатели спортсменов и неспортсменов. Результаты, были опубликовали в журнале Memory.

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Исследование проводилось в рамках проекта SportsFace, целью которого является изучение влияния спорта на когнитивные функции и социальное познание с использованием электрофизиологических и поведенческих методов.

Результаты показали, что у спортсменов рабочая память работает лучше, особенно в сравнении с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни. Это преимущество наблюдалось в разных видах спорта и с разной интенсивностью физической нагрузки. Интересно, что при исключении малоподвижной популяции из группы неспортсменов разница становилась менее значимой.

Доцент Пия Астикайнен, руководитель исследовательской группы, отмечает, что ранее ее команда исследовала, как старение влияет на когнитивные способности, и обнаружила, что физическая активность может смягчать этот эффект. Новые данные подкрепляют выводы о пользе спорта для когнитивного здоровья и подчеркивают важность физической активности для сохранения функций мозга.