Исследователи рассказали о роли синтетических ДНК в борьбе с раком

Исследователи рассказали RT о роли синтетических ДНК в борьбе с раком
Российские учёные подобрали особые молекулы, способные тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Эти соединения, или аптамеры, представляют собой цепочки нуклеотидов, которые ещё называют синтетической ДНК. Обнаруженные специалистами аптамеры могут связываться с белками, которые отвечают за рост опухоли, подавляя деление клеток и их способность к миграции в здоровые ткани мозга. Использование комбинации аптамеров может как облегчить хирургическое удаление раковой опухоли, так и повысить эффективность химиотерапии.
Российские учёные из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко и МГУ им. М.В. Ломоносова нашли комбинации особых молекул-аптамеров, которые способны заметно снижать деление и распространение опухолевых клеток глиобластомы в мозгу человека.
В перспективе это может помочь в разработке нового противоопухолевого препарата. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки. При поддержке ведомства реализуется научный проект «Платформа поиска и разработки тераностических аптамерных лекарственных препаратов (ПОРТАЛ) для диагностики и терапии глиом человека», в рамках которого проводилось исследование.
Глиобластома — агрессивная злокачественная опухоль мозга. Она формируется из стволовых клеток нервной ткани в головном и спинном мозге. Глиобластома с трудом поддаётся терапии, а прогноз выживаемости прошедших лечение пациентов не превышает, как правило, срок пять лет.
Что касается химиотерапии, то она в большинстве случаев недостаточно эффективна, поскольку препараты не могут проникнуть в мозг из кровеносной системы, то есть преодолеть гематоэнцефалический барьер. Кроме того, все химиотерапевтические препараты направлены на стимулирование гибели делящихся клеток, что потенциально может навредить и здоровым клеткам.
Хирургическое удаление таких образований осложняется тем, что опухоль часто невозможно ликвидировать полностью. А оставшиеся злокачественные клетки снова очень быстро проникают в близлежащие здоровые ткани мозга.
В этом случае продлить жизнь пациента можно, заблокировав их активность.
Авторы исследования выяснили, что такой эффект могут оказывать определённые комбинации молекул-аптамеров. Аптамерами учёные называют синтетические одноцепочечные ДНК-молекулы. Они способны действовать в организме как антитела, связываясь с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы. Учёные умеют синтезировать настолько малые молекулы аптамеров, что они могут проникать в мозг из кровеносного русла. Такие соединения просты в производстве и не провоцируют иммунные реакции.
Ранее авторы работы установили, что аптамер bi-(AID-1-T) способен подавить способность опухолевых клеток глиомы человека к делению. Молекула блокирует активность особого белка, который выделяется в больших объёмах злокачественными стволовыми клетками глиобластомы. Кроме того, этот аптамер способен повышать уязвимость опухолевых клеток перед классическим воздействием лучевой терапии.
Второй изученный аптамер bi-(AID-1-C) снизил способность опухолевых клеток к миграции в соседние ткани. Его молекула связывается с другим белком, активность которого прямо ассоциирована со способностью клеток глиобластомы к миграции в здоровую ткань мозга пациента, и блокада данного белка позволяет остановить процесс «разбегания» опухолевых клеток.
В своей новой работе специалисты исследовали эффект, оказываемый обоими аптамерами при совместном применении на клеточных культурах глиобластомы человека. Опыты показали, что в ряде случаев комбинация аптамеров вызывала сильное снижение как пролиферативной, так и миграционной активности опухолевых клеток. Это говорит о выраженном противоопухолевом воздействии, отметили исследователи. В перспективе результаты исследования могут помочь при создании новых противоглиомных препаратов.
«Подобный подход может стать новым решением проблемы терапии тяжёлой формы глиом человека. Если удастся блокировать способность опухолевых клеток «разбегаться» на большие расстояния и образовывать новые опухоли, то это существенно облегчит как их хирургическое более полное удаление, так и терапию с использованием лучевого воздействия. Кроме того, цитостатическое (препятствующее делению аномальных клеток. — RT) воздействие аптамеров не вызывает тяжёлой формы некроза и «мягко» помогает современным технологиям лечения глиом человека стать еще более эффективными», — пояснила RT заведующая лабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко Галина Павлова.