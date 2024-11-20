В Верхней Пышме построят лабораторию для работы с вредными микробами

В Верхней Пышме появится лаборатория по работе с вредными микроорганизмами. Об этом «ФедералПресс» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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«Ожидается, что проект будет реализован до 2027 года в районе Верхнепышминской ветстанции», – рассказали там.

Здание для работы с микробами войдет в состав областной ветеринарной лаборатории. Как отметили в департаменте, именно она проверяет молоко, масло, мясо, зерно и другие продукты, которые свердловские производители продают за границу, в том числе в Китай и страны Таможенного союза. Ожидается, что лаборатория получит лицензию на работу с микроорганизмами II–IV групп патогенности: это означает, что там смогут содержать возбудителей ящура, сибирской язвы или сальмонеллеза.

Пока в проекте свердловского бюджета на лабораторию заложен лишь символический миллион рублей на прогнозный период 2026 года. Окончательно стоимость стройки можно будет определить только после проектирования объекта.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее в Екатеринбурге НИИ «Виром» анонсировал эксперименты с особо опасными инфекциями. Их собирались ставить на обезьянах.