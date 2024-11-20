Предложен способ очистки морской рыбы от ртути

Ученые из нескольких университетов США нашли вещество, которое играет ключевую роль в образовании токсичного соединения ртути в морской рыбе. Открытие поможет уменьшить поступление ртути в организм человека. Результаты опубликованы в журнале PNAS.

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Ртуть чрезвычайно токсична, но она становится особенно опасной, когда превращается в метилртуть. Несколько миллиардных долей грамма этого вещества могут вызвать серьезные неврологические нарушения у развивающегося плода. В организм человека метилртуть попадает в основном с рыбой. Но до нового исследования ученые не знали, каким образом происходит образование метилртути.

Было известно, что за образование токсичной формы ртути, которая накапливается в рыбе, отвечают микробы, несущие белок HgcAB. Но он присутствует в микробах лишь в очень небольших количествах, что затрудняло сбор и очистку белка для изучения. Кроме того, он очень хрупок и перестает работать при малейшем воздействии кислорода или света.

В течение 10 лет авторы нового исследования, ученые из США, разрабатывали способ выделения HgcAB. Когда они получили его в достаточном количестве, ученые перевезли образцы, охлажденные жидким азотом и защищенные от света, для изучения методом рентгеновской спектроскопии.

До этой работы ученые считали, что для образования метилртути необходимо вещество метилтетрагидрофолат. Однако их исследование показало, что ключевую роль в этом играет S-аденозилметионин (SAM). Это вещество широко используется в промышленности. Ученые считают, что гипотетически возможно разработать аналоги SAM, которые не приводили бы к образованию метилртути в окружающей среде.

«Никто не знал, как происходит биологическое метилирование ртути. Нам необходимо понять этот фундаментальный процесс, прежде чем мы сможем разработать эффективную стратегию по удалению метилртути», — отметили авторы.

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