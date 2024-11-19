Прослушивание подкастов может быть полезным

В среднем человек тратит более пяти часов в неделю на прослушивание подкастов, сообщает Университет Южной Австралии. Новое исследование, опубликованное в журнале Digital Health, объясняет, что эти ресурсы могут улучшить знания о здоровье, повысить уровень физической активности и способствовать правильному питанию.

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Анализ 38 исследований показал высокую вовлеченность слушателей подкастов про здоровье. Это позволяет предположить, что они могут стать эффективным средством распространения информации о ЗОЖ и полезных привычек. Исследование выявило, что люди слушают подкасты о здоровье для получения информации, лучшего понимания психических процессов и просто для развлечения. Кроме того, аудитория слушателей растет с каждым годом.

«Подкасты — разговорные и содержательные, что делает их легкими для прослушивания и понимания. Они доступны одним нажатием кнопки, поэтому удобны. А еще их можно слушать в любое время», — отмечает соавтор исследования Бет Робинс.

Подкасты ценятся за более персонализированный подход и ненавязчивость, а также имеют преимущество перед другими способами воздействия на образ жизни людей.