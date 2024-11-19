Будет изучен феномен долголетия больных агрессивными формами рака

Врачи восьми онкологических центров Национальной службы здравоохранения Британии (NHS) объединились с десятками больниц по всему миру, чтобы ответить на вопрос, почему некоторым онкобольным "необычайно хорошо" помогает лечение и они живут значительно дольше остальных.

Как отмечает издание Guardian, начато масштабное исследование, во время которого ученые, участвующие в проекте, соберут подробную биологическую информацию о 1000 пациентах и их опухолях, проанализируют ДНК, белок крови, молекулярные биомаркеры.

Полученные данные врачи надеются использовать для понимания "слабых мест рака", а также попытаются разработать новые методы лечения агрессивных опухолей, чтобы улучшить перспективы лечения других пациентов.

В исследовании примут участие специалисты из более чем 40 стран, также будут привлечены люди, входящие в 3% населения с наибольшей продолжительностью жизни при такой болезни.

"Мы изучим больных с агрессивными видами рака, которым пророчили два-три года жизни, а они живут и живут. Предстоит ответить на вопрос: имеется ли в генетике опухоли что-то такое, что облегчает борьбу с раком?", - завил изданию клинический онколог в больнице Кембриджского университета, доктор Танкамма Аджиткумар.

Данные "о супервыживших", пишет издание, будут храниться в международной базе данных.