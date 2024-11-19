Исследование: эмоции и замкнутое пространство меняют наше обоняние и вкус

Новое исследование от Мельбурнского королевского технологического института (Австралия), опубликованное в журнале Food Research International, показало, что замкнутая и изолированная среда изменяет восприятие запахов, эмоции и реакцию на пищевые вкусы.

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Эксперимент включал 44 участника, которые тестировали восемь ароматов (ваниль, миндаль, лимон, эвкалипт, перечная мята, уксус, лемонграсс) в условиях с замкнутым пространством: в позе, имитирующей микрогравитацию, и в виртуальной среде, с помощью VR-шлема, моделирующей МКС.

Выяснилось, что в условиях виртуальной реальности, если человек испытывал позитивные эмоции, то это усиливало для него интенсивность ароматов. Например, запах миндаля и уксуса становился ярче, и наоборот, во время психологического напряжения снижалась чувствительность к аромату уксуса.

«Опыт пребывания в замкнутом пространстве вызывает более интенсивное восприятие всех протестированных пищевых ароматов, за исключением лимонной травы», — отметила соруководитель исследования доктор Джулия Лоу.

По словам исследователей, эта связь между эмоциями и восприятием вкусов может объяснить предпочтения астронавтов, которые в космосе выбирают необычные для них на Земле продукты. Чаще всего астронавты испытывают дискомфорт в условиях замкнутого пространства. Исследование может быть полезно для улучшения диет людей в изоляции, например, в домах престарелых или у людей с социофобией.