Создана посуда для профилактики инфекционных заболеваний

Ученые Политехнического института НовГУ создали антимикробную посуду, в которой можно готовить растворы с ионами серебра и меди. Они обладают мощным антимикробным, противовирусным и иммуностимулирующим действием. Посуда поможет в профилактике и лечении инфекционных и вирусных заболеваний (в том числе ОРВИ, гриппа, COVID-19). Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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«Медь является совершенно незаменимым микроэлементом. Кроме антимикробных она обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. А серебро прекрасно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами и известно своим иммуномодулирующим, бактерицидным, бактериостатическим, противовирусным, противогрибковым и антисептическим действием. При этом ионы серебра обладают более сильным антимикробным эффектом, чем, например, пенициллин, биомицин и другие антибиотики. А это значит, что такая посуда в какой-то степени может заменить эти сильные лекарственные препараты, к которым все большее количество микробов становится не чувствительными», – рассказал «Газете.Ru» автор разработки доцент кафедры «Графический дизайн» политехнического института НовГУ Александр Тихонов.

Эффективность предлагаемой посуды заключается в том, что она позволяет получать различные растворы с ионами меди и серебра в таком соотношении, при котором достигается их максимальное совместное антимикробное и регенеративное действие.

Посуда позволяет это делать за счет особой технологии своего изготовления. Емкость полностью покрывают медью, а серебряное покрытие наносят на дно и нижнюю внутреннюю поверхность. Затем в нее наливается жидкость и настаивается несколько часов для приобретения бактерицидных свойств. Так, питьевая вода настаивается 12-24 часа, а лимонная кислота и минеральная вода — 1-2 часа. Таким образом можно приготовить чистый раствор для приготовления еды, напитков, биологических добавок, лекарств и косметических средств.

«Бактерицидная посуда имеет невысокую стоимость, так как расход серебра незначительный, поэтому она может использоваться не только в медицине, фармакологии, косметологии, ветеринарии, но и в быту», – отметил Тихонов.

На данный момент технология запатентована, изготовлены образцы посуды и ведутся переговоры об ее изготовлении и внедрении на новгородских предприятиях и в медучреждениях.