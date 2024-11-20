Ученые назвали наиболее важный продукт в окинавской диете для долголетия

Жители Окинавы славятся своим долголетием. Их рацион, в основном, состоит из растительной пищи, и постоянный продукт в меню – батат, или сладкий картофель. Из него они получают порядка 50% ежедневных калорий. В чём особенность этого продукта?

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Изучая меню жителей Окинавы, исследователи сделали следующие выводы. Традиционная окинавская кухня основана на корнеплодах, бобовых, зерновых с низким гликемическим индексом, рыбе, некоторых травах и специях с потенциально лечебными компонентами. Принципы окинавской диеты заключаются в высоком потреблении корнеплодов, сои и клетчатки, низком потреблении жиров, молочных продуктов и мяса (в основном, свинины). Также в этом регионе отмечается более низкое потребление натрия, чем в других префектурах Японии, умеренное употребление алкоголя, включение в рацион зерновых с низким гликемическим индексом.

Наиболее распространённым овощем в рационе жителей Окинавы выступает фиолетовый батат, также известный как окинавский картофель, корнеплод, богатый антоцианом — мощным антиоксидантом.

Сладкий картофель на Окинаве встречается разных цветов, таких как желтый, оранжевый, фиолетовый и пурпурный. Сообщалось, что жители Окинавы получают почти половину потребляемых калорий из сладкого картофеля, который богат клетчаткой, антиоксидантными витаминами, такими как витамины A и C, калием и содержит мало натрия, жира и холестерина.

Антиоксиданты — это соединения, которые содержатся в продуктах питания в виде витаминов, минералов и фитохимических веществ. Они захватывают и устраняют высокореактивные молекулы или атомы, называемые свободными радикалами, которые могут повреждать клетки.

Свободные радикалы возникают в результате метаболизма и воздействия факторов окружающей среды (таких как радиация, загрязняющие вещества и некоторые химические вещества). Диеты с высоким содержанием антиоксидантов помогают устранить избыточное накопление свободных радикалов, защищая клетки от повреждения.

Окинавская диета, в основном, состоит из батата и других овощей и фруктов с высоким содержанием антиоксидантов. Такая диета может способствовать здоровому долголетию, защищая организм от клеточного старения, считают авторы.