В Сеченовке разрабатывают приложение-справочник о преимуществах лекарств

Цифровой справочник преимуществ лекарственных препаратов разрабатывается в Сеченовском университете, приложение позволит получить актуальную информацию о конкретном средстве и поможет врачам в сравнении лекарств со схожим механизмом действия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"До сих пор нет справочника, который содержал бы информацию о преимуществах каждого препарата. Веб-приложение, которое мы разрабатываем, позволит врачам лучше ориентироваться в доступных методах лечения, сравнивать достоинства разных лекарств и при необходимости подбирать замену одному препарату другим", - рассказал научный руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Центра цифровой медицины Сеченовского Университета Александр Алфимов, чьи слова привели в пресс-службе.

Командой проекта разработана классификация из 10 категорий, которая включает в себя преимущества фармацевтических препаратов, заявленные производителями. Среди них выделены эффективность, безопасность, доступность, удобство применения, лекарственная форма, отсутствие аналогов.

В пресс-службе добавили, что прототип приложения цифрового справочника будет создан в 2026 году.