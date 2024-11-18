Сеченовский университет создаст центр для разработки имплантов

Первый МГМУ имени И. М. Сеченова стал первым российским медицинским вузом, выигравшим грант Минпромторга России. Университет получил 300 миллионов рублей для создания инжинирингового центра, который займется разработкой новых медицинских изделий, включая персонализированные импланты для челюстно-лицевой хирургии.

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Проект реализуется совместно с высокотехнологичными российскими компаниями. Вклад внебюджетных средств составит еще 150 миллионов рублей, а завершение работ запланировано через два года.

В центре будут созданы медицинские изделия из полимеров с использованием цифровых технологий. Основные направления применения продукции включают малоинвазивную хирургию, урологию, гастроэнтерологию, акушерство, гинекологию, протезирование, ангиопластику и службу крови.

Особое внимание уделяется разработке персонализированных имплантов для челюстно-лицевой хирургии и детской нейрохирургии. По словам директора Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета профессора Магомеда-Салаха Газимиева, эти изделия крайне востребованы в здравоохранении.