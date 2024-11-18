Избыток меди в организме ускоряет рост раковых опухолей, выяснили ученые

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышенные уровни меди в организме могут способствовать активной выработке фермента, усиливающего энергетический обмен и рост раковых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Discovery (CD).

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Исследователи отметили, что в норме медь выводится из организма через мочу и кал. При избыточном ее употреблении организм не справляется с перегрузкой, что может вызвать тошноту, головные боли, металлический привкус во рту, а со временем — токсическое поражение печени и нарушение работы сердца.

Особое внимание ученые уделили влиянию меди на развитие раковых опухолей. Ведущий автор исследования, профессор кафедры биологии рака Калифорнийского университета Мария Чижик-Кржеска отмечает, что избыток этого элемента провоцирует сложные адаптационные процессы в раковых клетках. Медь усиливает выработку фермента, который ускоряет их энергетический обмен. В результате опухоли получают дополнительное «топливо» для быстрого роста.

Этот эффект наиболее ярко выражен при светлоклеточной почечно-клеточной карциноме (СПКК) — наиболее распространенном виде рака почки. Исследования показали, что накопление меди связано с худшими результатами лечения пациентов с этим диагнозом.

Ученые пока не могут точно объяснить, почему медь накапливается в опухолях. Однако предполагается, что ключевую роль играет воздействие окружающей среды. Курение табака и электронных сигарет, а также вдыхание дыма лесных пожаров, содержащего тяжелые металлы, могут способствовать повышению уровня меди в организме.

Эксперты призывают к осторожности при употреблении добавок и усилению контроля за воздействием факторов окружающей среды, способных увеличивать накопление меди.