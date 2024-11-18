Ученые объяснили, почему некоторые люди часто просыпаются посреди ночи

Обычно посреди ночи просыпаются те, кто любит постоянно что-то планировать и думать о предстоящих делах. Но почему организм реагирует именно так?

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Исследования Национального института здоровья (NIH) показывают, что во время ночного сна мы проходим через несколько циклов. Каждый из них длится около 80−100 минут. В это время чередуются фазы быстрого и медленного сна. Глубже всего мы спим в первую половину ночи, а к трём утра наступает более лёгкая фаза. Поэтому и проснуться в это время для нас не составляет труда. Также между 2 и 4 часами ночи в организме начинает вырабатываться гормон стресса. Он готовит нас в пробуждению утром. Если человек сам по себе тревожный, то это может привести к тому, что он проснётся раньше.

Гормоны могут также сильно влиять на сон женщин. К примеру, многие из них чаще просыпаются из-за гормональных колебаний в период до менструации или в первые дни месячных. У мужчин тоже наблюдаются изменения в уровне гормонов с возрастом. Поэтому они тоже нередко просыпаются по ночам.

Зависит сон и от окружения, образа жизни. Например, если в вашу комнату попадает свет, то вы можете хуже спать. То же самое касается шума. Он нарушает сон, даже если мы этого не осознаём.

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Если вы пьёте напитки с кофеином днём или вечером, то можете тоже просыпаться посреди ночи. Плохо влияет на сон и алкоголь. Если вы любите плотно поесть, то это также может заставить вас проснуться в 3 часа ночи. Специалисты рекомендуют ужинать не позднее чем за 3−4 часа до сна.

Существуют люди, которые постоянно в движении. Именно они часто просыпаются ночью. Всё потому, что их мозг работает постоянно и тело не может нормально расслабиться.

Иногда то, что вы просыпаетесь ночью, связано с детской привычкой. Возможно, будучи ребёнком, вы уже были очень чувствительны к шуму, свету, дискомфорту во время сна и сейчас это просто закрепилось.

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