Невролог объяснил, чем мозг гения отличается от обычного

Заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии и директор Института мозга, академик Сергей Иллариошкин поделился результатами многолетних исследований мозга высокоодарённых людей. В беседе с aif.ru он отметил, что учёные не обнаружили значительных анатомических отличий между мозгом гениев и обычных людей.

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Однако некоторые особенности всё же удалось выявить. Так, у высокоодарённых людей наблюдается более развитое строение клеточных корковых колонок в больших полушариях, усиленные ассоциативные связи и увеличенное количество глиальных клеток на один нейрон. Также среди долгоживущих гениев, например, таких как Павлов И. П. и Циолковский К. Э., замечено меньшее проявление признаков старения мозга по сравнению с их ровесниками.

Сергей Иллариошкин подчеркнул, что ключевую роль играет не столько структура мозга, сколько его способность быстро и эффективно решать задачи за счёт взаимодействия нейронов. Именно эта динамика и пластичность являются основным секретом работы мозга.