ИИ нашел болезнь печени у 83% пациентов, не знавших о своем состоянии

Искусственный интеллект (ИИ) выявил болезни печени на ранних стадиях у 83% пациентов, у которых не нашли проблем врачи. О результатах исследования сообщает Американская ассоциация по изучению заболеваний печени (AASLD).

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Заболевания печени, которые поддается лечению при раннем обнаружении, часто остается незамеченным до поздних стадий. Это повышает риск их прогрессирования и необратимого повреждения органа.

Ученые проанализировали данные медицинских карт почти тысячи американцев. Алгоритм ИИ показал, что 834 пациента соответствовали критериям неалкогольной жировой болезни печени. Но лишь у 137 из них был зарегистрирован этот диагноз. Это означает, что ИИ выявил 83% пациентов с жировой болезнью печени, которые не знали о своем состоянии.

Жировая болезнь печени связана с другими заболеваниями: ожирением, сахарным диабетом 2 типа и повышенным уровнем холестерина. Заболевание долго протекает бессимптомно.