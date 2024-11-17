Ученые нашли новую опасность для людей с больным сердцем

Загрязнение воздуха сильнее всего усугубляет воспаление у людей с заболеваниями сердца. Это показало исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

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В эксперименте приняли участие 44 пациента с сердечной недостаточностью и 35 здоровых человек. Ученые сравнили их уровни 115 различных белков, которые указывают на воспаление. Образцы крови собирали в дни высокого или низкого загрязнения воздуха.

Два маркера воспаления, — CCL27 и IL-18, — повышались в дни высокого загрязнения у пациентов с сердечной недостаточностью, но у здоровых. Это означает, что качество воздуха может сильнее влиять на людей с болезнями сердца. Вероятно, они хуже адаптируются к изменениям окружающей среды.

Результаты показывают, что пациентам с сердечной недостаточностью нужны дополнительные меры предосторожности в периоды загрязнения воздуха. Им лучше избегать занятий спортом на улице, тщательно принимать назначенные лекарства и избегать оживленных дорог, подчеркнули кардиологи.