Найден новый признак агрессивного рака

Advanced Materials: форма раковой опухоли может влиять на ее агрессивность
Новое устройство, разработанное Университетом Торонто, показало, что по форме раковой опухоли можно предсказать ее агрессивность. Это позволит лучше подбирать индивидуальную терапию. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.
Связь формы опухоли и ее свойств — в значительной степени неизученная область. Это связано с недостатком методов для изучения трехмерных свойств опухоли. В новой работе ученые создали платформу ReSCUE. Она позволяет извлекать опухолевые клетки для анализа, а также выращивать мини-опухоли любой формы. Большая часть современных исследований сосредоточена на опухолях сферической формы, но опухоли в организме могут принимать самые разные формы.
«Например, в недавнем исследовании, в котором приняли участие 85 пациенток с раком молочной железы, только в 20% случаев опухоли были сферическими», — рассказали ученые.
Исследование раковых клеток пациентов показало, что быстрее делились (то есть были агрессивнее) выпуклые опухоли.
«Понимание взаимосвязи между формой опухоли и поведением клеток важно для прогнозирования агрессивности опухоли и планирования соответствующих стратегий лечения, включая лучевую терапию или доставку лекарств», — объяснили авторы.
Созданное учеными устройство позволит проверить, каким образом на лечение реагируют опухоли различной формы.