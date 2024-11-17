В России создали материал, ускоряющий регенерацию полости рта

Специалисты создали материал, способствующий заживлению полости рта после операций, сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

"После операций на тканях полости рта от 20% до 80% пациентов сталкиваются на этапе заживления с осложнениями, включая инфицирование раневой поверхности и образование деформирующих рубцов. Один из способов снизить риски - применение коллагеновых мембран для закрытия раневых дефектов. <…> Специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского университета создали персонализированную коллагеновую мембрану на основе ахиллова сухожилия крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в перспективе планируется расширить область применения мембран: потенциально они могут быть применены для любых тканей, нуждающихся в восстановлении.