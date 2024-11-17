Ученые выяснили, что тяжелый COVID-19 заставляет организм подавлять рак

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили неожиданный эффект от тяжелой инфекции COVID-19. Оказалось, что серьезное заражение коронавирусом заставляет организм выделять иммунные клетки с противораковыми свойствами. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Clinical Investigation (JCI).

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Предыдущие наблюдения показали, что определенные воспалительные состояния могут вызывать изменения свойств моноцитов — особых белых кровяных клеток. Эти индуцированные моноциты обучены нацеливаться на патогены, чтобы организовывать более эффективный иммунный ответ.

Ученые заметили, что у некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19 и раком опухоли уменьшались после заражения.

Команда проанализировала образцы крови переболевших коронавирусом людей. Оказалось, что моноциты, появившиеся в результате серьезной инфекции, сохраняют особый рецептор, который хорошо связывается с определенной последовательностью РНК COVID-19.

Исследователи также наблюдали за мышами с различными типами раковых опухолей 4 стадии — меланомой, раком легких, молочной железы и толстой кишки. Грызунам давали препарат, чтобы индуцировать моноциты и таким образом имитировать иммунный ответ на инфекцию COVID-19. Опухоли уменьшались для всех четырех изученных типов рака.

Специалисты увидели, что трансформированные моноциты обладают противораковыми свойствами. Индуцированные клетки не превращались в особые клетки, формирующие защитный барьер вокруг опухоли. Вместо этого они мигрировали в новообразование и активировали естественное иммунное оружие против раковых тканей, заставляя их уменьшаться.

Ученые считают, что аналогичная терапия может сработать у людей для борьбы с разными видами рака.