«‎Счетчик долголетия»: как наши ученые планируют прогнозировать болезни

Британские врачи придумали "калькулятор смерти", а мы - "счетчик долголетия"
Британские ученые изобрели калькулятор, который может определить, сколько вам осталось жить. Программа под названием AI-ECG с помощью искусственного интеллекта на основе ЭКГ человека посчитает риск сердечно-сосудистой катастрофы. Такой "калькулятор смерти" в 2025 году внедрят в двух лондонских больницах, сообщает Daily Mail.
Впрочем, точной датой "Х" медики никого пугать не собираются. Но уверяют, что программа на основе анализа состояния сердца (для чего, собственно, и нужна ЭКГ) выдает прогноз риска смерти в течение ближайших 10 лет с точностью до 78%. Все благодаря тому, что ИИ умеет увидеть во внешне благополучной кардиограмме скрытые проблемы, которые не всякий кардиолог заметит. Благодаря этому можно не только риски грозящего инфаркта подсчитать, но и подобрать лечение, чтобы отодвинуть смерть как можно дальше.
Сами пациенты обращают внимание, что с сердцем что-то не так, когда симптомы уже очевидны: сильная боль, нарушение сердечного ритма и т.д. Но есть много "звоночков", на которые сам человек может не обратить внимания. Например, мы не связываем с недугами сердца храп, учащенное дыхание или ощущение дискомфорта в шее и спине. Но эти и другие неочевидные симптомы сказываются на ЭКГ - и ИИ позволяет их "вычислить". "Учили" программу, используя данные 1 млн проведенных ЭКГ у 190 тыс. пациентов - в среднем на каждого пришлось более пяти таких тестов.
Ученые утверждают, что у 76% пациентов программа помогла спрогнозировать будущие серьезные нарушения сердечного ритма, а в 7 случаях из 10 - установить ранние признаки атеросклероза.
«Наша цель - попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей с повышенным сердечно-сосудистым риском, которым, возможно, будут полезны другие тесты, которые смогут рассказать нам больше о том, что происходит. ЭКГ - это очень распространенный и дешевый тест, его можно использовать как "красный флажок", чтобы понять, необходимо ли более глубокое обследование. Следующий шаг - изменить подход к лечению», — цитирует Daily Mail одного из авторов проекта, кардиолога Имперского колледжа здравоохранения, доктора Арунашиса Сау.
Его коллега, кардиолог того же колледжа, доктор Фу Сионг добавляет:
«Врачи будут получать информацию не только о диагнозе, но и о прогнозе целого ряда рисков для здоровья, а это значит, что мы сможем вмешаться на ранней стадии, проводить более агрессивное лечение и предотвратить заболевание».
Если эксперимент окажется удачным, в ближайшие пять лет программу AI-ECG планируют внедрить во всех медицинских учреждениях Британии.
Как замедлить старение
Российские ученые тоже разрабатывают подобные технологии. Разве что названия у нас не такие "хайповые", как у британцев. В Российском геронтологическом научно-клиническом центре Пироговского университета разрабатывают "калькулятор биологического возраста": по разнице в результатах теста и цифры в паспорте можно судить, проживет ли человек дольше "среднего" или, наоборот, стареет быстрее, чем положено.
«Развитие медицины предполагает следующий этап: от профилактики, диагностики и лечения заболеваний врачи перейдут к управлению процессами старения», — поясняет директор Геронтологического центра, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Собственно, для этих целей в центре создан Институт изучения старения - там исследуют, что происходит в организме человека с возрастом, и ищут способы уменьшить негативные изменения.
«В институте проводится исследование RUSS AGE, его итогом должна стать разработка оригинального калькулятора определения биологического возраста (то есть шкалы сохранения здоровых функций организма). Мы определяем методы для подсчета биологического возраста и ищем способы повлиять на скорость старения», — отметила Ольга Ткачева.
Ученые уже знают, как оценить биологический возраст сердца и сосудов. Тут используются и данные ЭКГ, как у британцев, и показатели состояния сосудов, и формула крови, например, липидный профиль, который напрямую влияет на развитие атеросклероза.
Но на продолжительность жизни влияет множество факторов.
«Поэтому дополнительно разрабатываем калькулятор на основе оценки метаболизма, исследования микробиоты кишечника - все это также меняется с возрастом. Если мы научимся управлять этими процессами, мы сможем увеличить не просто продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни», — подчеркнула Ольга Ткачева.
Измерь температуру
«ЭКГ - это недорогой и доступный тест. Он, конечно, обеспечивает не слишком высокую точность прогноза, но и не маленькую», — комментирует идею британских коллег научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.
Действительно, тонкий анализ ЭКГ может выявить скрытые проблемы со здоровьем и учесть генетическую информацию о структуре сердца. И в результате уверенно прогнозировать, что будет с сердцем через год, два, 10 лет.
При этом, отмечает Ольга Шуппо, существуют не менее результативные тесты, которые доступны и в России.
«Например, есть малоизвестный, но эффективный метод диагностики - радиотермометрия. Он основан на измерении температуры внутренних тканей человеческого организма. Это абсолютно безболезненно и безопасно. Информация о состоянии человека получается с помощью регистрации собственного излучения тела. Есть также различные методы комплексной функциональной оценки состояния сосудов, легких, других жизненно важных органов и систем», — рассказала она.
Такой подход к оценке здоровья называется "интегративным". Он позволяет управлять здоровьем, предупреждая развитие заболеваний, замедляя старение.
«Зная о потенциальных рисках, человек может совместно с врачом разработать персональную программу чекапов, приема витаминов и микроэлементов, медикаментозной терапии, комплекса физиотерапевтических методов. И, конечно, скорректировать образ жизни, диету», — поясняет доктор Шуппо.
«Есть заболевания, развитие которых зависит от нашего генома, пола, возраста - влиять на это сложно. При этом 50% нашего здоровья зависит от управляемых факторов - внешней среды, качества еды, физической активности, - поясняет директор по продукту компании Genotek Александр Ракитько. - Чтобы прогноз был достоверным, надо учитывать все факторы в комплексе. И сейчас в медицину пришли технологии ИИ и анализа больших данных. Врачи получили возможности использовать не только простые опросники, банальные измерения по типу кровяного давления и базовых анализов крови, но и генетические данные, и многое другое. Поэтому прогнозные модели становятся все более сложными, но и более точными».
Между тем
Узнай свой биологический возраст
Ученые говорят: уровень медицины влияет на наше здоровье и долголетие лишь на 10%. А половина успеха - наши собственные усилия, наш образ жизни. Оценить свой биологический возраст - понять, насколько реальное состояние организма отличается от "среднестатистического", которое соответствует цифре в паспорте, можно с помощью Telegram-бота Bioage Bot разработанного в Сеченовском университете. Конечно, генотип и сложные показатели состояния организма бот не проанализирует, но даже ответив на простые вопросы о повседневном поведении, можно получить данные о состоянии своего здоровья.
Анализ данных ответивших на вопросы бота, в частности, показал, что 38% едят не более 100 г овощей и фруктов в день (при норме 500-600 г). А это критически значимый фактор риска преждевременной смерти. У 40% - лишний вес, у 18% - ожирение. 31% пьют менее литра воды в день. Как итог, оказалось, что 53% имеют биовозраст больше паспортного.