«‎Счетчик долголетия»: как наши ученые планируют прогнозировать болезни

Британские ученые изобрели калькулятор, который может определить, сколько вам осталось жить. Программа под названием AI-ECG с помощью искусственного интеллекта на основе ЭКГ человека посчитает риск сердечно-сосудистой катастрофы. Такой "калькулятор смерти" в 2025 году внедрят в двух лондонских больницах, сообщает Daily Mail.

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Впрочем, точной датой "Х" медики никого пугать не собираются. Но уверяют, что программа на основе анализа состояния сердца (для чего, собственно, и нужна ЭКГ) выдает прогноз риска смерти в течение ближайших 10 лет с точностью до 78%. Все благодаря тому, что ИИ умеет увидеть во внешне благополучной кардиограмме скрытые проблемы, которые не всякий кардиолог заметит. Благодаря этому можно не только риски грозящего инфаркта подсчитать, но и подобрать лечение, чтобы отодвинуть смерть как можно дальше.

Сами пациенты обращают внимание, что с сердцем что-то не так, когда симптомы уже очевидны: сильная боль, нарушение сердечного ритма и т.д. Но есть много "звоночков", на которые сам человек может не обратить внимания. Например, мы не связываем с недугами сердца храп, учащенное дыхание или ощущение дискомфорта в шее и спине. Но эти и другие неочевидные симптомы сказываются на ЭКГ - и ИИ позволяет их "вычислить". "Учили" программу, используя данные 1 млн проведенных ЭКГ у 190 тыс. пациентов - в среднем на каждого пришлось более пяти таких тестов.

Ученые утверждают, что у 76% пациентов программа помогла спрогнозировать будущие серьезные нарушения сердечного ритма, а в 7 случаях из 10 - установить ранние признаки атеросклероза.

«‎Наша цель - попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей с повышенным сердечно-сосудистым риском, которым, возможно, будут полезны другие тесты, которые смогут рассказать нам больше о том, что происходит. ЭКГ - это очень распространенный и дешевый тест, его можно использовать как "красный флажок", чтобы понять, необходимо ли более глубокое обследование. Следующий шаг - изменить подход к лечению»‎, — цитирует Daily Mail одного из авторов проекта, кардиолога Имперского колледжа здравоохранения, доктора Арунашиса Сау.

Его коллега, кардиолог того же колледжа, доктор Фу Сионг добавляет:

«‎Врачи будут получать информацию не только о диагнозе, но и о прогнозе целого ряда рисков для здоровья, а это значит, что мы сможем вмешаться на ранней стадии, проводить более агрессивное лечение и предотвратить заболевание».

Если эксперимент окажется удачным, в ближайшие пять лет программу AI-ECG планируют внедрить во всех медицинских учреждениях Британии.

Как замедлить старение

Российские ученые тоже разрабатывают подобные технологии. Разве что названия у нас не такие "хайповые", как у британцев. В Российском геронтологическом научно-клиническом центре Пироговского университета разрабатывают "калькулятор биологического возраста": по разнице в результатах теста и цифры в паспорте можно судить, проживет ли человек дольше "среднего" или, наоборот, стареет быстрее, чем положено.

«‎Развитие медицины предполагает следующий этап: от профилактики, диагностики и лечения заболеваний врачи перейдут к управлению процессами старения»‎, — поясняет директор Геронтологического центра, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Собственно, для этих целей в центре создан Институт изучения старения - там исследуют, что происходит в организме человека с возрастом, и ищут способы уменьшить негативные изменения.

«‎В институте проводится исследование RUSS AGE, его итогом должна стать разработка оригинального калькулятора определения биологического возраста (то есть шкалы сохранения здоровых функций организма). Мы определяем методы для подсчета биологического возраста и ищем способы повлиять на скорость старения»‎, — отметила Ольга Ткачева.

Ученые уже знают, как оценить биологический возраст сердца и сосудов. Тут используются и данные ЭКГ, как у британцев, и показатели состояния сосудов, и формула крови, например, липидный профиль, который напрямую влияет на развитие атеросклероза.

Но на продолжительность жизни влияет множество факторов.

«‎Поэтому дополнительно разрабатываем калькулятор на основе оценки метаболизма, исследования микробиоты кишечника - все это также меняется с возрастом. Если мы научимся управлять этими процессами, мы сможем увеличить не просто продолжительность жизни, а продолжительность здоровой жизни»‎, — подчеркнула Ольга Ткачева.

Измерь температуру

«‎ЭКГ - это недорогой и доступный тест. Он, конечно, обеспечивает не слишком высокую точность прогноза, но и не маленькую»‎, — комментирует идею британских коллег научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Действительно, тонкий анализ ЭКГ может выявить скрытые проблемы со здоровьем и учесть генетическую информацию о структуре сердца. И в результате уверенно прогнозировать, что будет с сердцем через год, два, 10 лет.

При этом, отмечает Ольга Шуппо, существуют не менее результативные тесты, которые доступны и в России.

«‎Например, есть малоизвестный, но эффективный метод диагностики - радиотермометрия. Он основан на измерении температуры внутренних тканей человеческого организма. Это абсолютно безболезненно и безопасно. Информация о состоянии человека получается с помощью регистрации собственного излучения тела. Есть также различные методы комплексной функциональной оценки состояния сосудов, легких, других жизненно важных органов и систем»‎, — рассказала она.

Такой подход к оценке здоровья называется "интегративным". Он позволяет управлять здоровьем, предупреждая развитие заболеваний, замедляя старение.

«‎Зная о потенциальных рисках, человек может совместно с врачом разработать персональную программу чекапов, приема витаминов и микроэлементов, медикаментозной терапии, комплекса физиотерапевтических методов. И, конечно, скорректировать образ жизни, диету»‎, — поясняет доктор Шуппо.

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«‎Есть заболевания, развитие которых зависит от нашего генома, пола, возраста - влиять на это сложно. При этом 50% нашего здоровья зависит от управляемых факторов - внешней среды, качества еды, физической активности, - поясняет директор по продукту компании Genotek Александр Ракитько. - Чтобы прогноз был достоверным, надо учитывать все факторы в комплексе. И сейчас в медицину пришли технологии ИИ и анализа больших данных. Врачи получили возможности использовать не только простые опросники, банальные измерения по типу кровяного давления и базовых анализов крови, но и генетические данные, и многое другое. Поэтому прогнозные модели становятся все более сложными, но и более точными»‎.

Между тем

Узнай свой биологический возраст

Ученые говорят: уровень медицины влияет на наше здоровье и долголетие лишь на 10%. А половина успеха - наши собственные усилия, наш образ жизни. Оценить свой биологический возраст - понять, насколько реальное состояние организма отличается от "среднестатистического", которое соответствует цифре в паспорте, можно с помощью Telegram-бота Bioage Bot разработанного в Сеченовском университете. Конечно, генотип и сложные показатели состояния организма бот не проанализирует, но даже ответив на простые вопросы о повседневном поведении, можно получить данные о состоянии своего здоровья.

Анализ данных ответивших на вопросы бота, в частности, показал, что 38% едят не более 100 г овощей и фруктов в день (при норме 500-600 г). А это критически значимый фактор риска преждевременной смерти. У 40% - лишний вес, у 18% - ожирение. 31% пьют менее литра воды в день. Как итог, оказалось, что 53% имеют биовозраст больше паспортного.