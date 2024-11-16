Ученые выяснили, как изменение климата влияет на глаза

Изменение климата влияет на многое — как ни странно, даже на состояние глаз человека. Согласно новому исследованию, проведенному в Университете Колорадо Аншутц, количество обращений пациентов с заболеваниями глазной поверхности увеличилось более чем в два раза в периоды, когда в атмосфере присутствовали твердые частицы, образующиеся в результате загрязнения воздуха.

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Исследователи изучили связь между раздражением поверхности глаз и ежедневными посещениями амбулаторных кабинетов, связанными с аллергией, и ежедневными уровнями содержания вредных веществ в окружающей среде в районе Денвера, штат Колорадо. Размеры твердых частиц составляли 10 мкм и 2,5 мкм или менее в диаметре (PM10 и PM2,5). За период исследования было зафиксировано 144 313 случаев раздражения поверхности глаза и аллергии — и это только те случаи, когда люди обращались в офтальмологические клиники.

Количество ежедневных посещений было в 2,2 раза выше среднего, когда концентрация PM10 составляла 110. Посещаемость клиник увеличивалась по мере увеличения загрязнения. Среди пациентов, посещавших клиники Денвера в период усиленного загрязнения воздуха, вторым по распространенности заболеванием глаз оказался конъюнктивит.

Распространенность аллергического конъюнктивита в последние годы возросла во всем мире, и зависит в зависимости от региона. Но риски для здоровья, связанные с загрязнением воздуха и изменением климата, включают в себя не только конъюнктивит. Это широкий спектр последствий: инфекционные заболевания, болезни, связанные с погодными условиями, заболевания легких, почек и сердечно-сосудистой системы.

«Также было доказано, что менее изученные хронические заболевания, такие как деменция, связаны с температурой и загрязнением воздуха. Исследования на тему заболеваний глаз и климата все еще находятся на ранней стадии, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как климат и загрязнение воздуха влияют на здоровье глаз», — отмечает доктор наук Дженнифер Патнаик.

Исследование подчёркивает системное воздействие климатических факторов на здоровье, включая качество воздуха, лесные пожары, температуру и засуху, а также необходимость междисциплинарных исследований.