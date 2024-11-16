Врачи нашли ключ к здоровью мозга и лечении заболеваний в среднем возрасте

Новое исследование Университета Хельсинки подчеркивает критическую важность митофагии, процесса клеточной переработки, для здоровья мозга в среднем возрасте.

Руководимая профессором Томасом МакУильямсом и аспирантом Анной Раппе, команда выявила, что митофагия в определенных клетках мозга мышей возрастает или снижается в зависимости от возраста. Эти изменения связаны с областями мозга, отвечающими за память и движение, выделяя средний возраст как ключевой период для поддержания мозговой функции и возможного замедления таких нейродегенеративных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Команда также обнаружила, что некоторые лизосомы, разрушающие клеточные отходы, теряют кислотность с возрастом, что наблюдается и в моделях болезни Альцгеймера. Это исследование, опубликованное в EMBO Journal, подчеркивает, что у долгоживущих видов митофагия гораздо более динамична, чем считалось ранее, что открывают перспективы для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний мозга.

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