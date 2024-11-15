Вышки 5G: ученые доказали их воздействие на мозг

Учёные ТГУ обнаружили изменения в мозгу у крыс под влиянием излучения антенн 5G. Исследование опубликовал научный журнал Scientific Reports. Для эксперимента учёные Томского государственного университета выбрали крыс Вистар, которые реагируют на различные воздействия сходным с человеком образом. Оказалось, сети 5G всё-таки влияют на мозг. Рассказываем, что это значит.

Как проводили опыт

Для эксперимента взяли самцов крыс трёх возрастов:

неполовозрелые 5–6 недель (соответствует подростковому возрасту у людей);

10–11 недель (взрослые 40+);

17–18 недель (возраст у людей 65+).

Исследователи изучили их массу тела, температуру и когнитивные способности.

Затем крыс оставили под воздействием антенны 5G на пять недель. Этот срок соответствует примерно четырём годам жизни человека.

Что выяснили

Крысы всё это время пребывали в «полном благополучии», рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривова.

Они не ощущали боли, страха или стресса.

Тем не менее при подробном изучении тканей головного мозга у грызунов обнаружили «значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», отметила учёный.

Что это значит

Учёные пока не знают, будут ли у этого положительные (появление новых способностей) или отрицательные (утрата каких-либо способностей) последствия либо организм компенсирует нарушения.

Ранее российские учёные первыми в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом. В результате животное смогло ответить на сотню сложных научных вопросов.