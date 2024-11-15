Вышки 5G: ученые доказали их воздействие на мозг

Российские учёные выяснили, что 5G всё-таки влияет на мозг. Что это значит
Учёные ТГУ обнаружили изменения в мозгу у крыс под влиянием излучения антенн 5G. Исследование опубликовал научный журнал Scientific Reports. Для эксперимента учёные Томского государственного университета выбрали крыс Вистар, которые реагируют на различные воздействия сходным с человеком образом. Оказалось, сети 5G всё-таки влияют на мозг. Рассказываем, что это значит.
Как проводили опыт
Для эксперимента взяли самцов крыс трёх возрастов:
- неполовозрелые 5–6 недель (соответствует подростковому возрасту у людей);
- 10–11 недель (взрослые 40+);
- 17–18 недель (возраст у людей 65+).
Исследователи изучили их массу тела, температуру и когнитивные способности.
Затем крыс оставили под воздействием антенны 5G на пять недель. Этот срок соответствует примерно четырём годам жизни человека.
Что выяснили
Крысы всё это время пребывали в «полном благополучии», рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной физиологии НИИ биологии и биофизики ТГУ Наталья Кривова.
Они не ощущали боли, страха или стресса.
Тем не менее при подробном изучении тканей головного мозга у грызунов обнаружили «значимое изменение соотношения антиоксидантов и прооксидантов», отметила учёный.
Что это значит
Учёные пока не знают, будут ли у этого положительные (появление новых способностей) или отрицательные (утрата каких-либо способностей) последствия либо организм компенсирует нарушения.
Ранее российские учёные первыми в мире соединили мозг крысы с искусственным интеллектом. В результате животное смогло ответить на сотню сложных научных вопросов.