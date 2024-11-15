Просмотр телевизора может привести к инсульту и деменции

Группа из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае обнаружила, что просмотр телевизора в течение пяти часов в день увеличивает риск развития деменции почти на 50%. Их исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Directors Association.

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Эксперты проанализировали данные 407 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет из проекта UK Biobank — 40 тысяч из них прошли сканирование мозга. Ни у кого из участников не было диагностированных расстройств мозга на момент начала исследования.

За 13-летний период наблюдения у 5227 человек развилась деменция, у 6822 — случился инсульт, а у 2308 — была диагностирована болезнь Паркинсона. Участники смотрели телевизор в среднем 2,7 часа в день.

У людей, которые проводили перед телевизором от трёх до пяти часов, риск развития деменции был на 15% выше, чем у тех, кто смотрел его в течение одного часа или меньше. Вероятность инсульта при этом повышалась на 44%, болезни Паркинсона — на 28%. При использовании компьютеров такой связи не было, подчёркивают авторы.

Учёные заявили, что просмотр телевизора более пяти часов способствует уменьшению объёма серого вещества, а этот фактор связан с заболеваниями мозга.

Однако неясно, каким именно образом просмотр телевизора оказывает такое воздействие. Одна из теорий заключается в том, что малоподвижный образ жизни с низким уровнем мышечной активности и расхода энергии приводит к хроническому воспалению и снижению притока крови к мозгу.