Создан инновационный способ контроля уровня глюкозы при диабете

Алгоритм обрабатывает данные, полученные в процессе непрерывного мониторинга уровня глюкозы, что позволяет выявлять динамику изменений у каждого пациента и дает возможность врачам корректировать дозировки инсулина.

© runews24.ru

Исследователи из Новосибирска разработали инновационный способ контроля уровня глюкозы у людей с диабетом. Новый алгоритм, который основан на методах машинного обучения, предоставляет точные прогнозы изменений уровня сахара в крови.

Алгоритм обрабатывает данные, полученные в процессе непрерывного мониторинга уровня глюкозы, что позволяет выявлять динамику изменений у каждого пациента. Это дает возможность врачам не только следить за показателями в реальном времени, но и предсказывать колебания уровня сахара, позволяя с высокой точностью корректировать дозировки инсулина.

Кроме того, ученые создали интерактивную платформу для медиков, где они могут вводить информацию о состоянии пациента и получать определенные рекомендации. Эта разработка в первую очередь нацелена на людей, страдающих диабетом первого типа, пишет ТАСС.

Новосибирские ученые запатентовали травяной экстракт, предназначенный для борьбы с тромбами.

У комаров в Новосибирской области исследователи выявили около 30 новых вирусов.