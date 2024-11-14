Стресс в период беременности может привести к эпилепсии у ребенка

Новое исследование показало, что постоянный стресс во время беременности связан со значительно повышенным риском эпилепсии у детей. Авторы также обнаружили, что на риск эпилепсии влияет масса тела ребёнка при рождении и искусственное вскармливание.

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Результаты были опубликованы онлайн 13 ноября в PLOS ONE.

«Наше исследование показало, что постоянный умеренный или высокий уровень стресса (5 и выше по шкале психологического дистресса Кесслера К6), как на ранних, так и на средних и поздних сроках беременности, был связан с повышенным риском развития эпилепсии у потомства», — рассказал Medscape Medical News первый автор исследования Юто Араи, доктор медицинских наук, профессор детской неврологии.

Чтобы сделать выводы о связи между стрессом у матери и эпилепсией у детей, исследователи изучили данные Японского исследования окружающей среды и здоровья детей.

В период с 2011 по 2014 год в общей сложности 97 484 беременные женщины были отобраны по всей стране. Участницы заполняли опросник K6, состоящий из шести пунктов, в первой (медиана — 15,1 недели) и второй (медиана — 27,4 недели) половине беременности.

Участницы были разделены на шесть групп в зависимости от показателей K6 в двух диапазонах (≤ 4 и ≥ 5) в первой и второй половине беременности. Участницы с умеренным стрессом составили 20% от общего количества.

После многофакторного анализа устойчивое умеренное беспокойство, о котором свидетельствуют баллы K6 ≥ 5 у матери в оба периода беременности, было достоверно связано с повышенным риском эпилепсии у детей в возрасте года, двух и трёх лет.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что питание искусственным молоком в возрасте одного месяца было связано с риском развития эпилепсии в возрасте двух лет.

Также риск развития эпилепсии был выше в возрасте одного года у детей с низкой массой тела при рождении (менее 2500 г). Хромосомные аномалии были связаны с повышенным риском развития эпилепсии у детей во всех исследуемых возрастных группах.

Авторы считают, что беременным женщинам важно использовать различные методики для профилактики стресса и снижения тревожности – такие, как йога, музыка, мышечная релаксация, упражнения на глубокое дыхание и другие.