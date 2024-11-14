Ученые выявили изменения в тканях мозга под воздействием 5G

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) провели эксперимент, в ходе которого изучили влияние антенны 5G на ткани головного мозга крыс. Результаты показали, что излучение изменяет соотношение антиоксидантов и прооксидантов в тканях животных.

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Эксперимент длился пять недель, что примерно соответствует четырем годам жизни человека. Исследования не выявили явных признаков стресса или боли у животных, находившихся под воздействием излучения. Однако, более тщательное изучение тканей мозга крыс показало значимые изменения в химическом составе клеток.

В исследовании принимали участие крысы линии Вистар, выбранные из-за сходных с человеком реакций на различные воздействия. Эксперимент охватывал самцов трех возрастных групп: подростков, взрослых и старших животных. Это позволило исследовать влияние 5G-антенны на мозг разных возрастных категорий.