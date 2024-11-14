В Уганде выявили тяжелую малярию со стойкостью к действию артемизинина

Медики выявили в Уганде первые случаи распространения тяжелых форм малярии, чьи возбудители обладают мутацией в гене KELCH13, делающие этот патоген очень стойким к действию артемизинина, рекомендованного ВОЗ лекарства от малярии. Отчет исследователей был опубликован в статье в научном журнале JAMA.

"В прошлом, на территории Африки уже выявлялись легкие формы малярии, чьи носители обладали стойкостью к действию артемизинина и его аналогов. Во время наблюдений за тяжелыми случаями развития малярии в Уганде нам впервые удалось выявить более 10 тяжелых случаев заражения плазмодием, в чьем геноме присутствовали мутации в гене KELCH13", - пишут исследователи.

Открытие было совершено группой африканских, британских и американских медиков под руководством профессора Медицинского университета Ага-хана (Кения) Роберта Опоки при наблюдениях за здоровьем 100 несовершеннолетних жителей Уганды, заразившихся малярией в 2021-2022 годах. Все они получили рекомендованное ВОЗ лечение от данной инфекции, предусматривающее инъекции артесуната, одного из производных артемизинина.

В 11 случаях прием этого лекарства не привел к ожидаемому эффекту или же сила его действия была значительно ниже нормы, что заставило профессора Опоку и его коллег изучить структуру генома плазмодия, извлеченного из крови больных детей. Проведенный учеными анализ показал, что во всех 11 случаях юные жители Уганды были носителями малярии, в ДНК клеток которой присутствовали две разных мутации в гене KELCH13.

Обе эти мутации значительным образом повышали стойкость плазмодия к артесунату и другим производным артемизинина, а также вынуждали ученых продлевать лечение и повышать дозу препарата. При этом исследователи пока не зафиксировали признаков того, что мутации в гене KELCH13 повышают вероятность повторного возникновения тяжелых форм малярии через месяц после завершения терапии.

Данное открытие, как надеются исследователи, побудит власти Уганды и других стран Африки, а также международное сообщество, приступить к более масштабному изучению того, как часто африканские дети заражаются тяжелыми формами малярии, стойкой к действию самых широко используемых лекарств от этой болезни. Понимание этого позволит разработать меры, направленные на снижение детской смертности от малярии, подытожили ученые.

О малярии

Малярия представляет собой одну из самых распространенных инфекционных болезней человека. Ее возбудителями выступают одноклеточные простейшие из рода Plasmodium. По оценкам ВОЗ, число носителей всех типов малярии в мире составляет около 220 млн. Каждый год от этой болезни умирают свыше 400 тыс. человек, причем число жертв малярии быстро растет из-за растущей стойкости плазмодия и его разносчиков к действию лекарств и отравляющих веществ.