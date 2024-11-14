Онколог рассказала о перспективах внедрения ИИ для лечения рака

Врач-онколог, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии Института хирургии Пироговского Университета кандидат медицинских наук Ксения Саранцева заявила, что использование сервисов компьютерного зрения в медицине позволяет с большей точностью выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

«Всё шире используется машинное обучение, позволяющее подключать новые методики и охватывать уже имеющиеся методы диагностики», — поделилась она в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

При этом использование искусственного интеллекта (ИИ) в онкологии — сложная и многокомпонентная задача, констатировала специалист.

Саранцева отметила, что в этом году НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина выиграл грант правительства России на разработку технологий ИИ в медицине, а в сентябре прошёл форум «Инновационная онкология», где были представлены первые результаты работы Исследовательского центра в сфере ИИ в здравоохранении, созданного на базе онкоцентра.

Ранее НСН сообщала, что в Москве запустили новый сервис на базе ИИ для выявления желчнокаменной болезни на компьютерной томографии (КТ).