Ученые рассказали о первом российском неинвазивном глюкометре

Ученые МГМУ имени Сеченова создали неинвазивный глюкометр с применением рамановской спектроскопии и машинного обучения для анализа уровня сахара и гликированного гемоглобина в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала автор разработки, генеральный директор стартапа HemoTech AI, студентка Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета Екатерина Поликер.

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По словам Поликер, новый глюкометр проводит анализ крови оптическим методом. В состав аппаратного комплекса входит система линз, фильтров, а также специальная фотодетектирующая матрица.

«Когда мы смотрим телевизор с плазменным экраном, на ячейки экрана приходит сигнал, который преобразуется в изображение. В нашем устройстве происходит то же самое: луч выходит из прибора и проникает в ткани кожи. В тканях накапливается сигнал, отражается и возвращается на систему фильтров. Они отсекают ненужные сигналы, такие как свет от жиров, белков, воды и других веществ, которые присутствуют в коже, и оставляют только нужные сигналы», — объяснила разработчица.

После того, как сигналы «возвращаются» на фотодетектирующую матрицу, искусственный интеллект анализирует их и определяет уровень сахара в крови. Погрешность при измерении концентрации глюкозы и гликозилированного гемоглобина таким методом составляет 8% и 5-6% соответственно.

Сейчас промышленные образцы устройства проходят испытания в трех лабораториях. Новую технологию пока тестируют на образцах крови, оставшихся в использованных пробирках. Ученым необходимо еще три-четыре месяца для получения итоговых результатов и регистрационного удостоверения, позволяющего перейти официальным клиническим испытаниям на людях.