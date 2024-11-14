Назван необычный способ улучшения качества сна

Ученые из Университета Монреаля и Университета Пуатье во Франции установили, что ежедневная криостимуляция всего тела (воздействие экстремального холода) улучшает качество сна и настроение. Результаты исследования опубликованы в журнале Cryobiology.

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В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев (девять женщин и 11 мужчин) в возрасте 23 лет. Участники проходили ежедневные сеансы криостимуляции длительностью пять минут при температуре -90°C. Каждому участнику после воздействия экстремального холода на голову надевали беспроводную повязку с датчиками для оценки мозговой активности. Это было необходимо для оценки изменений в качестве и структуре сна.

Результаты показали, что криостимуляция не оказала заметного эффекта после одного сеанса, но уже после пятой процедуры участники начали отмечать улучшения. Продолжительность медленноволнового сна — фазы, ответственной за восстановление организма, — увеличилась в среднем на 7,3 минуты в первых двух циклах сна после криостимуляции. Это свидетельствовало о положительном эффекте на качество ночного отдыха.

Исследование также выявило значительные различия в реакции на криостимуляцию между полами. Женщины заметили значительное улучшение сна на третью и четвертую ночь протокола. По их оценкам, качество ночного отдыха возросло с 3,4 до 3,9 баллов (по шкале от одного до пяти). Уровень тревожности у женщин также снизился. В то же время у мужчин такой эффект был менее выражен. Эти результаты могут свидетельствовать о необходимости корректировки холодового воздействия в зависимости от пола, что требует дальнейших исследований.