Доказано: запоры повышают риск возникновения сердечного приступа

В новом исследовании учёные обнаружили, что запор может быть связан с серьёзными болезнями сердца. Особенно если у человека уже есть гипертония.

Для проведения нового исследования учёные проанализировали данные более 400 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет из UK Biobank. Результаты были опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

После учёта различных факторов (возраст, пол, индекс массы тела, приём лекарств, которые могут вызывать запоры, курение, диабет, высокий уровень холестерина) эксперты выяснили, что у людей с запорами вероятность развития серьёзных проблем с сердцем в два-три раза выше, чем у людей с нормальными привычками дефекации. Кроме того, запоры у людей с гипертонией повышали риск возникновения болезней сердца примерно в 1,7 раза.

Известно, что запор определяет от 21% до 27% генетических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это и может объяснить связь между ними, говорят специалисты.

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