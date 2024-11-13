Новое исследование показало, что некоторые люди, которым не нравится сладкая пища, могут иметь генетический дефект в ДНК. Из-за этой особенности им сложнее переваривать сахарозу.

Часто генетические дефекты в усвоении сахарозы связаны с синдромом раздражённого кишечника. Однако новое исследование продемонстрировало, что дефект, влияющий на ген сахаразы-изомальтазы (SI), может влиять и на наши предпочтения в еде. То есть на то, насколько мы любим сладкое. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Gastroenterology.

Команда учёных под руководством Ноттингемского университета обнаружила, что мыши, у которых не было гена SI, гораздо меньше предпочитали есть сахар. Затем эксперты изучили 6000 человек из Гренландии и почти 135 000 из Великобритании. Данные о них они взяли в UK BioBank. Выяснилось, что участники с полностью дисфункциональным геном SI (которые вообще не могли переваривать сладкую пищу) потребляли намного меньше сахара, чем те, у кого был функциональный ген SI.

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В Великобритании люди с частично функциональным геном SI (почти 10% когорты) намного меньше ели сладкого, чем те, у кого этот ген работал как надо.

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