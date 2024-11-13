Суперкомпьютер выяснил, как клетки переваривают свою систему каналов

Исследователи из Франкфуртского университета имени Гёте использовали суперкомпьютерные симуляции, чтобы подробно изучить процесс утилизации эндоплазматического ретикулума (ЭР) клетками, что критически важно для их функционирования. ЭР, сеть мембранных трубок, может частично разрушаться в условиях нехватки питательных веществ. В этом процессе в мембране ЭР образуются «выпячивания», которые затем отделяются в виде везикул и перерабатываются внутри клетки.

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Исследование, проведенное в рамках инициативы SCALE, выявило ключевую роль рецепторов ЭР-фагоцитоза — белков с гибкими «щупальцами», которые инициируют и усиливают кривизну мембраны, позволяя формироваться «выпячиваниям». Эти белковые «щупальца» содержат особые области, называемые IDR, которые осциллируют и затем конденсируются, увеличивая кривизну и направляя автoфагическую систему к мембране, пишут учёные. Они отмечают, что нарушения этого процесса могут быть связаны с определенными неврологическими заболеваниями, что открывает перспективы для новых методов лечения.

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