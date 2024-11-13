Как союзная программа спасает детей с патологиями позвоночника

Более двухсот детей из России и Беларуси, имеющие тяжелые врожденные патологии позвоночника, были прооперированы в рамках Союзной программы "Спинальные системы" (полное название "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелой врожденной деформацией и повреждениями позвоночника"), получив отличный шанс на полноценную жизнь. В дальнейшем они мало чем будут отличаться от изначально здоровых сверстников.

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В программе участвовали Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии Беларуси. Рассказывает Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии, член-корреспондент РАН:

Сейчас результаты программы активно внедряются в практическое здравоохранение как в России и Беларуси, так и в ведущих клиниках Узбекистана, Казахстана, других государств содружества. Ведется работа по подготовке второй Союзной программы, которая может стать логическим продолжением успешно реализованного проекта "Спинальные системы". Она позволит сосредоточиться на создании инновационных решений для пациентов с патологией конечностей, тазобедренного сустава, стоп и деформацией позвоночника. Особую актуальность представляет помощь детям с ДЦП и последствиями спинномозговых грыж - заболеваниями, имеющими высокую социальную значимость как в России, так и в Беларуси.

В планах - разработка новых хирургических методов, применение 3D-печати для создания персонализированных имплантов, разработка технических средств реабилитации, а также возможное создание специализированных центров по лечению детей с данной патологией и обмен опытом между специалистами двух стран. Новая программа будет призвана улучшить качество жизни детей с нейроортопедическими заболеваниями и стать новым этапом в развитии медицинского сотрудничества России и Беларуси. Кроме того, в этом году НМИЦ имени Г.И. Турнера и Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии Беларуси стали победителями конкурсного отбора научных проектов, получив поддержку Санкт-Петербургского научного фонда и Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.

Новая программа призвана улучшить качество жизни детей, стать новым этапом в развитии медицинского сотрудничества России и Беларуси

Ключевой задачей проекта станет создание имплантируемой системы для остеосинтеза бедренной кости, адаптированной для пациентов со спастическими и вялыми параличами. Конструкция учитывает специфику пациентов со сниженной плотностью костной ткани, обеспечивая стабильную фиксацию костных фрагментов.

Российская сторона привносит в проект многолетний клинический опыт лечения детей с ДЦП. Белорусские коллеги обеспечивают экспертизу в области проектирования и производства металлоконструкций. Проект планируется завершить в 2025 году.

Тем временем

Российские и белорусские ученые имеют на выходе уникальную программу "Союз-Биомембраны", которая направлена на разработку инновационных лекарственных средств нового поколения и создание эффективных средств диагностики. Проект программы согласован со всеми заинтересованными органами и одобрен правительством Беларуси.

Как ранее сообщал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, это уникальная разработка биологов, специалистов фармацевтической области, биотехнологов, которая позволит выйти на новые технологии клеточной терапии с поддержкой онкобольных, пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, с инфекционными заболеваниями. На это, по словам Госсекретаря, будут затрачены серьезные средства.

Подготовила Юлия Васильева